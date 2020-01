Calciomercato Roma che continua a far parlare in questi giorni. In attesa di capire se andrà in porto oppure no lo scambio con l’Inter tra Spinazzola e Politano (e con quali modalità), in casa giallorossa si parla già di un altro possibile scambio, ma questa volta con il Milan.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, infatti, Suso e Under potrebbero scambiarsi la maglia già in questo mercato di gennaio. Lo spagnolo del Milan non sembra essere nelle grazie di Pioli e il passaggio al 4-4-2 potrebbe penalizzarlo. La sua valutazione è di quaranta milioni di euro, ma considerato il suo cammino non esaltante nelle ultime due stagioni il prezzo pare destinato a scendere.

Il profilo che piace al Milan è quello di Cengiz Under. Il turco in questa stagione è stato un po’ frenato dagli infortuni, ma il suo talento non si discute. Ha appena 22 anni e un futuro radioso. Anche la sua valutazione economica è abbastanza importante. Comunque a quanto pare i rossoneri sarebbero intenzionati, magari aspettando gli ultimi giorni di mercato, ad intavolare uno scambio.

Scambio che tuttavia appare difficile. Che arrivi o meno Politano dall’Inter (ricoprono lo stesso ruolo), Under adesso è il titolare della fascia destra d’attacco dopo l’infortunio di Zaniolo. Fonseca ha avuto senz’altro buone risposte da parte del turco nel match di Coppa Italia vinto sul Parma. Under si è procurato un calcio di rigore e ha fatto vedere buoni numeri. E’ destinato insomma ad avere grandi chance di giocare nei prossimi mesi e la Roma crede in lui.

