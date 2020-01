Calciomercato Roma, i giallorossi hanno messo nel mirino il croato Borna Sosa dello Stoccarda. Da convincere il club tedesco.

ROMA – Petrachi sfoglia la margherita per il terzino. La partenza di Spinazzola, i ‘dubbi’ su Bruno Peres e i continui problemi fisici potrebbero portare la Roma ad intervenire sul mercato per regalare a Fonseca un giocatore che andrebbe a completare la rosa. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza anche se fino ad ora non c’è stato il tanto atteso affondo con i ragionamenti saranno ultimati in poco tempo.

LEGGI ANCHE —> SCAMBIO SPINAZZOLA-POLITANO, LE ULTIME

L’ultimo nome sul taccuino di Petrachi

L’ultimo nome, secondo quanto scrive Il Messaggero, sul taccuino di Petrachi sembra essere quello di Borna Sosa. Il terzino, attualmente in forza allo Stoccarda, piace molto a Trigoria e la sua volontà di fare il salto di qualità potrebbe essere decisiva. Da convincere il club tedesco ma il classe 1998 sembra aver superato la concorrenza.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!