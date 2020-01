Calciomercato Roma, il nome nuovo per l’attacco

Calciomercato Roma, in questi giorni il direttore sportivo Gianluca Petrachi è molto impegnato sul piano degli acquisti e delle cessioni per aumentare la qualità della rosa da mettere a disposizione di mister Fonseca.

C’è da dire che il club giallorosso non ha a disposizione grandi fondi, per questo motivo bisognerà prima cedere per poi acquistare. Ma in ogni caso si continuano a tenere d’occhio alcuni giocatori anche per il futuro.

Kalinic non partirà

Non ci sarà alcuna ricerca immediata di un nuovo centravanti. Nikola Kalinic, che nelle scorse settimane ha rifiutato qualsiasi altra possibile destinazione, rimarrà alla corte di Fonseca fino alla fine della stagione. Con la speranza che possa sbloccarsi al più presto. Contro il Parma in Coppa Italia il croato ha giocato titolare e ha fatto vedere ottime cose, ora dovrà confermarsi e sperare di trovare sempre più spazio.

Calciomercato Roma: l’attaccante per la prossima stagione

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione Tiquinho Soares, attaccante del Porto. Che è un giocatore che purtroppo i tifosi giallorossi conoscono bene, perché fu grande protagonista della vittoria dei lusitani contro la Roma in Champions League. Ko che portò all’esonero di Di Francesco. Il giocatore è in attesa di passaporto comunitario e la Roma al momento non potrebbe prenderlo, avendo occupati tutti gli slot degli extracomunitari. Se ne riparlerà più avanti, se il club troverà conveniente l’affare.

