Calciomercato Roma: niente Politano? Ecco le alternative di Petrachi

Calciomercato Roma, dopo il mancato arrivo di Politano adesso per il club capitolino è arrivato il momento di cercare un’alternativa. Non ci sono dubbi infatti sul fatto che a Fonseca serva un nuovo giocatore che possa giocare sull’out di destra. A meno di clamorosi ripensamenti da parte dell’Inter le cui possibilità al momento sono davvero molto basse.

Il direttore sportivo Petrachi non ha fondi a disposizione per mettere a segno grandi colpi, bisognerà prima cedere per poi acquistare. Per questo motivo sono diverse le piste che si stanno battendo in queste ore.

Suso non convince, ecco perché

Si è parlato tanto nei giorni scorsi di un possibile scambio tra la Roma e il Milan tra Under e Suso. Scambio subito arenato, perché i giallorossi non hanno intenzione di lasciar partire il turco, al momento titolare della corsia destra. Perché non risolverebbe il problema numerico della rosa di Fonseca. Lo spagnolo del Milan sarebbe potuto arrivare solo in prestito fino a giugno, ma a quanto pare ci sarebbe stato il diniego del club rossonero, come scrive Il Corriere dello Sport.

Le alternative

La Roma vorrebbe provare a prendere un esterno di piede mancino. Si era pensato a Cristian Pavon, attualmente ai Los Angeles Galaxy, ma è difficile che l’argentino si muova dagli Usa. Shaqiri sembra essere una buona alternativa, ma anche in questo caso si deve fare i conti con le tasche, visto il suo alto stipendio. E poi Klopp non sembra tanto convinto di volerlo cedere. Ultima ipotesi è Januzaj, ex stellina belga che però sta facendo panchina alla Real Sociedad. Una scommessa, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Marcos Paulo, 18 anni, del Fluminense, brasiliano con passaporto portoghese. La concorrenza però in questo caso sarebbe tanta.

