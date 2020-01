Un giocatore molto importante dei bianconeri molto probabilmente non ci sarà in Juventus-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì prossimo.

Dopo appena venti minuti di gioco di Juventus-Parma, infatti, il laterale Alex Sandro ha alzato bandiera bianca e ha dovuto chiedere la sostituzione. Per lui si parla di un problema muscolare, che ovviamente sarà valutato nei prossimi giorni anche attraverso gli esami strumentali. Alex Sandro aveva rimediato anche una botta al costato già durante il riscaldamento, non ce la faceva a respirare bene.

Ad ogni modo sembra davvero improbabile che il brasiliano possa far parte dell’undici titolare che affronterà la Roma in Coppa Italia, ancor più pensando che poi all’orizzonte ci sarebbe l’importante trasferta di Napoli in campionato. Fondamentali comunque, come detto, gli esami strumentali che daranno il quadro preciso dell’infortunio occorso al giocatore della Juventus

