Genoa-Roma, Dzeko: «E’ uscita fuori la nostra qualità»

Edin Dzeko ha realizzato la terza rete in Genoa-Roma, il gol della sicurezza che ha chiuso il match. Ennesima prova positiva da parte dell’attaccante, chiamato anche a svolgere un ruolo di playmaker offensivo oltre che di finalizzatore.

«Il mister ci chiede di pressare sempre alti, quel gol è arrivato da un loro errore ma anche grazie al pressing» dice il bomber bosniaco a Sky. «Alla fine il terzo gol ha chiuso la partita, ma noi abbiamo giocato molto bene specie nel primo tempo dove abbiamo sbagliato solo in occasione del gol subito. Anche nel secondo tempo abbiamo provato a imporre il nostro gioco, abbiamo sofferto un po’ ma ci sta. Il Genoa ha dato tutto ma alla fine è uscita fuori la nostra qualità» ha detto ancora il numero nove della Roma.

Le altre parole di Dzeko al termine di Genoa-Roma

Una squadra alle prese con tanti infortunati proprio alla vigilia di partite molto importanti. «Sarebbe meglio avere tutti a disposizione, però tutti quelli che sono scesi in campo hanno fatto una partita importante. C’è bisogno di tutti e dobbiamo essere pronti. Non ci sarò in Coppa Italia ma ci sarà Kalinic. Speriamo di riuscire a conquistare la semifinale prima del derby».

Si parla anche di calciomercato

«Se arrivano giocatori forti noi siamo contenti. Questo lavoro lo fa la società, a noi tocca giocare» ha detto Dzeko parlando di calciomercato. E guardando al derby: «Complimenti a Immobile per le tanti reti segnate, speriamo che domenica non segni. Poi può ricominciare, per me non c’è problema. Queste ultime due vittorie conquistate ci danno fiducia».

