Genoa-Roma, Fonseca: «Quasi perfetti nel primo tempo»

Paulo Fonseca può essere decisamente soddisfatto alla fine di Genoa-Roma. Al Ferraris sono arrivati tre punti d’oro, si riparte al meglio dopo due sconfitte consecutive.

Spinazzola e Under sono stati grandi protagonisti nonostante si sia parlato molto di loro in chiave calciomercato. «Spinazzola ha fatto una buonissima partita come Under. Tutti i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, specie nel primo tempo, siamo stati quasi perfetti. Abbiamo avuto qualità nella fase offensiva, non dobbiamo permettere di farci segnare all’ultimo minuto però» ha detto l’allenatore della Roma a Sky.

Si è usciti fuori dal momento difficile con le ultime due vittorie esterne. Fonseca però vuole sottolineare anche le prestazioni fatte nelle ultime due gare perse in campionato. «Abbiamo consapevolezza di quello che abbiamo fatto con Torino e Juventus. Abbiamo perso, ma abbiamo creato tanto. La squadra è in fiducia e abbiamo meritato queste due vittorie in trasferta» sottolinea.

Le altre parole di Fonseca al termine di Genoa-Roma

Domenica c’è il derby. «So che è una partita speciale per tutti, per me è molto facile prepararla, perché non posso scegliere molto. Ho questi giocatori a disposizione e faremo di tutto per vincere questa sfida. Ma prima abbiamo la Juventus in Coppa Italia» ha detto ancora il portoghese. Ennesimo assist per Pellegrini, sempre più determinante per le sorti del club capitolino. «Pellegrini è un giocatore che ha qualità, è quello che ha più assist nella nostra squadra. E’ più facile quando creiamo opportunità davanti, ma penso che la squadra pensa sempre ad attaccare, è propositiva, non dobbiamo sbagliare però l’ultimo passaggio» ha concluso Fonseca.

