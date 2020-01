Genoa-Roma, Spinazzola: «Sto bene e sono sereno»

Leonardo Spinazzola è stato uno dei protagonisti di Genoa-Roma. Sua l’azione che ha portato al raddoppio giallorosso, ma non solo. Mica male per un giocatore che in settimana sembrava essere destinato all’Inter nell’ambito dello scambio con Politano.

Spinazzola invece è stato gettato nella mischia dal primo minuto da Paulo Fonseca, che gli ha confermato la fiducia, e l’esterno sinistro l’ha ripagata sfoderando una grande prestazione. E l’ex Atalanta non può che essere soddisfatto. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky e di Roma Tv. «Abbiamo fatto un primo tempo quasi perfetto. Nella ripresa loro hanno pressato tanto, era tanto difficile giocare contro di loro. Ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti» ha detto l’esterno.

«Volevo giocare una grande partita e vincere. Ora pensiamo alla Juve e al derby, sarà una settimana molto impegnativa. Ogni giocatore vuole il meglio per sé, quando dai il meglio per te anche per la squadra dai il massimo. Ognuno vuole essere al 100% e aiutare la squadra, oggi sono soddisfatto» ha detto Spinazzola.

Le altre parole al termine di Genoa-Roma

«Io sto bene, è follia pensare che un giocatore della nazionale possa essere rotto. Era importante fare bene oggi, ho corso tanto, mi sono allenato anche a Milano in palestra e appena sono tornato a Roma mi sono allenato col gruppo» ha detto ancora Spinazzola, che non è voluto entrare nel merito della trattativa.

«So che di questo ha già parlato Petrachi – ha detto – Ormai sono alla Roma e starò alla Roma, penso solo a questa settimana nella quale incontreremo due squadre fortissime. Ormai penso ai giallorossi e a me stesso, abbiamo tutto nella vita e dobbiamo solo ringraziare».

