Calciomercato Roma, si continua a cercare con insistenza un rinforzo per la fascia destra d’attacco dopo l’infortunio occorso a Zaniolo.

Non è un mistero che la missione principale del direttore sportivo Petrachi sarà quella di regalare a Paulo Fonseca una pedina offensiva che prenda il posto di Zaniolo nell’organico. Lo stesso allenatore portoghese ha dichiarato in conferenza stampa come Politano rimanga il primo obiettivo e la situazione per il prestito del giocatore potrebbe sbloccarsi con l’Inter.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, Nzonzi verso la Premier League?

Calciomercato Roma: il piano B

Tuttavia l’approdo del giocatore ex Sassuolo non è scontato e la Roma dunque in questo mese di gennaio probabilmente terrà gli occhi aperti anche su altre situazioni. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del club per Adrian Januzaj, talento belga che sembra essersi un po’ smarrito in questa stagione ma che rimane un giocatore di qualità. In questo inizio di 2020 lascerà sicuramente la Real Sociedad per rilanciarsi altrove. La Roma potrebbe essere interessata alle sue prestazioni, ma ora dovrà iniziare a guardarsi le spalle. A quanto pare le squadre che lo stanno cercando sono in aumento e tra queste c’è anche il Betis Siviglia.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!