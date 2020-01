Calciomercato Roma, Ausilio risponde a Petrachi, ma la trattativa per Politano resta aperta: prossimi giorni decisivi per chiudere.

Il direttore sportivo dell’Inter Ausilio ha risposto alle accuse di Petrachi, che in merito al mancato scambio tra Spinazzola e Politano aveva parlato di “cortocircuito” nella società nerazzurra. «C’è amicizia con Marotta, però in questa vicenda c’è stato un cortocircuito tra Ausilio e lui. La Roma aveva chiuso l’operazione, con tanto di mail e risposte. Spinazzola, che Marotta aveva preso alla Juve, ha avuto la sua idoneità. Poi, hanno voluto variare delle condizioni che non erano accettabili».

Calciomercato Roma, resta aperta la trattativa per Politano

Ausilio non ha gradito le parole di Petrachi e, come riporta l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, ha risposto per le rime a “Sky Sport”: non ha gradito le parole del collega. «Queste sono le ultime parole della società su Spinazzola-Politano, perché per noi l’argomento è chiuso. Riguardo al cortocircuito di cui parla il direttore sportivo della Roma penso che conosca bene la situazione visto che ci si è trovato spesso nell’ultimo periodo con il club giallorosso, soprattutto quando si parla di conferenze stampa e di interviste. Per tranquillizzarlo posso dire che all’Inter siamo assolutamente tutti allineati».

La risposta non finisce qui. «Quando inizia una negoziazione tutte le componenti sono d’accordo: quella tecnica e quella finanziaria. Se si va su un giocatore è perché tutte le componenti della società, dal presidente all’allenatore, sono assolutamente d’accordo. Se questo è un pensiero che il direttore sportivo della Roma non ha è un problema suo. Io dico solamente che tra colleghi dovrebbe esserci educazione, rispetto e professionalità. Si deve sempre guardare a casa propria, io parlo dell’Inter e non dei problemi della Roma e vorrei tanto che anche le altre società si occupassero dei problemi loro e non delle dinamiche del nostro club le cui situazioni sono gestite in piena armonia e conoscenza».

La trattativa Politano-Roma resta comunque aperta. Politano ha già l’accordo con i giallorossi, e l’Inter – che deve liberare un posto per Giroud – è disposta ad accontentarlo. Ci sono due possibilità. Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo un numero limitato di presenze (10) oppure prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto nel 2021.

