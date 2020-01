Calciomercato Roma sempre aperto, con i giallorossi che stanno cercando ancora la pedina chiamata a sostituire Zaniolo nell’organico di Fonseca.

Che sia questa la volontà della dirigenza ormai non c’è dubbio. Il tecnico portoghese ha chiesto espressamente un giocatore nel reparto offensivo e verrà accontentato. Di sicuro ormai non si farà più lo scambio con l’Inter tra Spinazzola e Politano. Tuttavia si continua a tenere viva una pista per l’arrivo dell’esterno offensivo cresciuto nel vivaio giallorosso. Un suo ritorno a Trigoria sarebbe però possibile solamente in prestito.

Calciomercato Roma: idea Bernardeschi

Tuttavia nelle ultime ore ha preso sempre più piede l’ipotesi Bernardeschi. Il giocatore piace tanto alla Roma, è un elemento duttile che può essere utilizzato in più ruoli e non avrebbe problemi ad inserirsi nell’organico giallorosso. Come riporta “Il Tempo” lo stesso giocatore sarebbe propenso al trasferimento. Questo soprattutto perchè nella Roma troverebbe più spazio da titolare, cosa indispensabile in questa seconda parte di stagione.

Non bisogna dimenticare infatti che alle porte ci sono gli Europei e anche Bernardeschi, così come tanti altri, spera di far parte della rosa dell’Italia che affronterà il grande appuntamento calcistico dell’estate.

