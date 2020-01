Juventus-Roma, i convocati giallorossi: c’è il baby Estrella

Tempo di convocati in casa giallorossa in vista di Juventus-Roma, quarto di finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 22 gennaio. Una sfida che, come è logico, nessuno vuole perdere perché in palio ci sono le semifinali di un torneo che per entrambe è un obiettivo stagionale da raggiungere.

Per Paulo Fonseca non ci sono grandi alternative per questa partita, perché la lista degli assenti è davvero molto lunga. Rispetto al match di campionato vinto contro il Genoa il tecnico portoghese può contare su Florenzi e Kolarov, vero, ma non ci sarà un perno della sua squadra. Edin Dzeko infatti è ancora squalifica e questo priverà la Roma non solo del suo bomber, ma anche del suo playmaker offensivo. Al suo posto ci sarà Kalinic.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, inserimento del West Ham per Nzonzi

I convocati giallorossi per Juventus-Roma

Nella lista dei convocati figura il difensore Federico Fazio. L’argentino ha recuperato dagli acciacchi che lo hanno tenuto ai box nelle ultime settimane e dunque è stato inserito nell’elenco. Non dobbiamo però pensare che possa essere titolare, andrà in panchina. Fuori Perotti – si spera di recuperarlo per il derby – in attacco c’è spazio per il baby Estrella.

📋 Ecco i nostri convocati per #JuveRoma ⚡️ Torna a disposizione Federico Fazio. In attacco convocato anche Felipe Estrella#CoppaItalia #ASRoma pic.twitter.com/LWIuDTPQy0 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 21, 2020

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!