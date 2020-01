Calciomercato Roma, inserimento del West Ham per Nzonzi. Richiesta esplicita al club del nuovo allenatore degli “Hammers” David Moyes.

Il futuro di Steven Nzonzi, centrocampista della Roma in prestito al Galatasaray, potrebbe essere in Inghilterra. Il francese campione del mondo del 2018 è in rotta con l’allenatore Terim e vorrebbe cambiare aria già nel corso di questa finestra di calciomercato.

Come già scritto ieri, l’Aston Villa sarebbe molto interessato al suo acquisto. Nonostante i soldi spesi in estate i “Villans” sono a rischio retrocessione e conterebbero di portarsi in salvo con l’aiuto di Nzonzi. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese “The Sun” ci sarebbe però l’inserimento di un’altra squadra di Premier League, forte sul calciatore.

Calciomercato Roma, corsa a due per Nzonzi

Il West Ham è infatti fortemente interessato al suo ingaggio, in prestito. Secondo quanto scrive il “Sun”, l’allenatore Dadid Moyes avrebbe chiesto alla società un’alternativa valida ai due mediani di centrocampo che sono Declan Rice e Mark Noble che non possono giocare tutte le partite e necessitano di un ricambio.

L’affare potrebbe decollare già nei prossimi giorni, sembrano esserci tutte le condizioni. La Roma sarebbe favorevole al prestito per farlo giocare e possibilmente cedere successivamente il calciatore. Restare al Galatasaray senza giocare non farebbe che svalutare ancora di più il cartellino. Il francese vuole cambiare aria e sarebbe felice di tornare in Premier League dove ha già giocato con le maglie del Blackburn e dello Stoke City prima di approdare nella Liga spagnola al Siviglia, portato dal direttore sportivo che poi lo riprese alla Roma. Uno dei suoi tanti errori, visto lo scarso rendimento offerto in giallorosso dal centrocampista.

