Calciomercato Roma, sta per essere messo a segno il primo colpo per questa sessione di gennaio. I giallorossi hanno infatti chiuso per un difensore.

Ormai si aspettava solamente la conferma, ora non sembrano esserci davvero più dubbi. Sarà Ibanez il primo innesto della Roma in questo 2020, il giocatore arriverà dall’Atalanta. In questa prima parte di stagione il brasiliano si è visto poco in nerazzurro, ma Paulo Fonseca e Petrachi credono fortemente in lui e hanno spinto per il suo approdo nella capitale.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, giallorossi soluzione gradita a Bernardeschi

Ha giocato con l’Atalanta in Champions League contro lo Shakhtar, in campionato invece è stato chiuso da Palomino, Djmsiti e gli altri. A confermare che la trattativa è ormai andata in porto “Il Tempo” in un articolo di Filippo Biafora.

Calciomercato Roma: le cifre per l’accordo su Ibanez

Nello stesso articolo si leggono i dettagli dell’accordo che porterà Ibanez a vestire la maglia della Roma. Il giocatore arriverà in prestito gratuito per 18 mesi, ma con l’obbligo di riscatto fissato a otto milioni. A questa somma si aggiungerà un milione di euro alla decima presenza in giallorosso, un altro milione alla trentesima, per un totale dell’operazione di dieci milioni. Al giocatore andrà una somma di 700mila-800mila euro netti per quattro anni e mezzo. Nella giornata di mercoledì Ibanez dovrebbe andare a Villa Stuart per le visite mediche di rito.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!