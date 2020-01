Calciomercato Roma, può sfumare Januzaj: ecco perché

Calciomercato Roma, continua la caccia del club giallorosso ad un esterno destro offensivo che prenda il posto di Zaniolo nell’organico di Paulo Fonseca.

Nel corso degli ultimi giorni sono davvero tanti i nomi che sono circolati. Quello preferito dal club era indubbiamente quello di Politano, per il quale era in corso uno scambio con l’Inter, con Spinazzola destinato a vestire il nerazzurro. Lo scambio però poi è saltato e nonostante Politano rimanga un obiettivo, per questa sessione di gennaio la Roma deve battere anche altre piste.

Bernardeschi è una opzione più valida, è circolato il nome di Suso e anche quello del belga Januzaj. Non più un ragazzo prodigio, ma comunque un buon esterno offensivo che però quest’anno con la maglia della Real Sociedad non sta riuscendo a trovare troppo spazio. Motivo per il quale è intenzionato a cambiare aria al più presto.

Calciomercato Roma, altra pretendente per Januzaj

Il calciatore belga non piace solo alla Roma ma anche ad altri club, alcuni europei, tra cui anche uno di serie A. Dirk de Vriese, agente del centrocampista, a calciomercato.com ha sottolineato la volontà del giocatore di lasciare la Real Sociedad e ha anche rivelato che il Milan è sulle sue tracce. «Sì, posso confermarlo. – ha detto – aggiungendo: «Se Adnan accetterebbe? Assolutamente sì».

