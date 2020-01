Paulo Fonseca ha parlato di Juventus-Roma ai microfoni di Roma Tv. Per il tecnico portoghese una nuova grande sfida da affrontare insieme alla sua squadra mercoledì sera allo Stadium. La Coppa Italia è un obiettivo dei giallorossi e si dovrà fare di tutto per approdare alle semifinali.

Sono passati pochi giorni dal match perso all’Olimpico contro i bianconeri, ma anche dalla vittoria sul Genoa che ha risucchiato tante energie del gruppo: «Abbiamo svolto un allenamento molto corto, i giocatori non hanno recuperato dalla partita con il Genoa ma abbiamo lavorato strategicamente per la partita di domani. Sono motivati e fiduciosi per la sfida contro una grande squadra come la Juventus».

LEGGI ANCHE –>> Juventus-Roma, i convocati giallorossi

Un quarto di finale da affrontare senza tanti giocatori. «Fazio ha recuperato, Perotti, Pastore e Mkhitaryan non sono pronti. Speriamo di poter recuperare Perotti per la partita di domenica contro la Lazio» dice il portoghese. Che come al solito guarda sempre avanti, senza fare tabelle di marcia: «Non sono importanti le partite già giocate, l’importante è giocare domani con ambizione voglia di vincere e fiducia per cambiare questa tendenza degli ultimi anni. Sappiamo che sarà una partita difficile, contro una grandissima squadra in un buon momento. Penso che abbiamo giocato una buona partita contro di loro. Possiamo pensare di vincere. Pensando alla gara persa con loro, non possiamo sbagliare come abbiamo fatto a inizio partita, dobbiamo essere più simili alla squadra che ho visto nel secondo tempo di quella partita”.

Mancherà in attacco Edin Dzeko, uno degli uomini perno della squadra di Fonseca. Ma il tecnico portoghese si affida a Kalinic, confidando nella sua voglia di emergere: «Ha giocato una bellissima partita contro il Parma e ho molta fiducia in lui, sono sicuro che giocherà una buona partita contro la Juve» ha concluso l’allenatore della Roma.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!