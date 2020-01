Calciomercato Roma, Juan Jesus alla Fiorentina: le cifre

Calciomercato Roma, Juan Jesus vicino alla Fiorentina. Il club giallorosso dovrebbe guadagnare 4 milioni di euro.

ROMA – L’arrivo di Ibanez apre alla cessione di Juan Jesus. Il centrale dell’Atalanta sembra davvero vicino con i giallorossi che ora sono al lavoro per ‘piazzare’ il brasiliano che non rientra più nei piani di Fonseca. Diversi gli interessamenti ma nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, è arrivata l’accelerazione della Fiorentina che punta a chiudere nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE —> IBANEZ-ROMA, CI SIAMO

Le cifre

Diverse squadre hanno ‘attenzionato’ il brasiliano anche se la Fiorentina lo segue da diverso tempo ed ora la conclusione sembra essere davvero vicina. Da limare gli ultimi dettagli ma la fumata bianca potrebbe arrivare già prima del weekend visto che ormai gli accordi di massima tra le parti coinvolti in questa vicenda sono stati trovati. E nelle casse giallorosse dovrebbero entrare circa 4 milioni di euro.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!