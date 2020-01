Calciomercato Roma, Politano ormai sta per sfumare

Calciomercato Roma, sta per sfumare uno degli obiettivi dei giallorossi per questa sessione di gennaio.

Non è un mistero che la società capitolina aveva messo gli occhi su Matteo Politano. La Roma aveva trovato un accordo con l’Inter per scambiarlo con Spinazzola, ma poi la trattativa si è arenata. Con grande dispiacere del giocatore, cresciuto nel vivaio, che sperava di tornare a vestire la maglia giallorossa. Nonostante lo scambio naufragato, nelle ultime ore si era tornato a parlare nuovamente di un possibile approdo di Politano alla Roma, magari in prestito. Ma le ultime voci di calciomercato che arrivano sembrano veder naufragare anche questa possibilità.

Calciomercato Roma: Politano dice sì al Napoli

Sky Sport ha annunciato di fatto il passaggio di Politano al Napoli. Il giocatore avrebbe dato il suo assenso per vestire la maglia azzurra e dunque di lavorare sotto la guida di Rino Gattuso. L’Inter e il Napoli avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a quota 25 milioni di euro. Nello stesso tempo Llorente dovrebbe trasferirsi all’Inter. Questo probabilmente vuol dire che i nerazzurri potrebbero mollare Giroud del Chelsea.

Roma, e ora chi arriva?

A questo punto, con Politano ormai sfumato, il direttore sportivo Petrachi dovrà darsi da fare per accontentare le richieste di Fonseca. Il milanista Suso e Januzaj della Real Sociedad rimangono le prime opzioni, ma a questo punto è lecito attendersi qualche nome a sorpresa.

