Roma, allarme Diawara per Fonseca: le ultime sull’infortunio

Amadou Diawara terrà sulle spine i tifosi giallorossi e anche lo staff tecnico dopo essere uscito anzitempo da Juventus-Roma.

Il mediano ex Napoli ha infatti abbandonato il campo quando mancava circa un quarto d’ora alla fine della partita. Per lui si parla – come ha evidenziato anche Fonseca in conferenza stampa – di un trauma al ginocchio sinistro. Il giocatore sarebbe uscito anzitempo proprio per evitare rischi. Ad ogni modo nella giornata di domani verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.

Allarme infortuni in casa Roma

Fonseca sa benissimo l’importanza di Diawara nello scacchiere tattico della Roma e per questo motivo spera che l’infortunio non sia grave e che possa contare sulla presenza del centrocampista già nel derby di domenica pomeriggio. Altrimenti verranno schierati sulla linea mediana gli unici due centrocampisti centrali rimasti a disposizione, vale a dire Cristante e Veretout.

