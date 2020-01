Calciomercato Roma, l’affare Politano-Napoli non è chiuso

Calciomercato Roma sempre aperto per quanto riguarda il possibile arrivo di un esterno offensivo. Come aveva anche detto Fonseca in conferenza stampa, uno dei nomi più caldi era quello di Politano.

Il giocatore dell’Inter stava per vestire il giallorosso nell’ambito di uno scambio con Spinazzola. Ma poi lo scambio è naufragato e la Roma adesso deve continuare a guardare altrove per rinforzare il suo organico. Suso, Dilrosun, Januzaj rimangono i nomi più caldi. Con Politano che resta sullo sfondo, visto che il suo accordo con il Napoli non è ancora ufficiale.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, la priorità ora è un mediano

Nella giornata di ieri infatti il giocatore sembrava davvero essere ad un passo dall’accordo con il club del presidente De Laurentiis. Ma le richieste dell’Inter sembrano non convincere il Napoli. I nerazzurri vorrebbero nell’ambito di questa trattativa anche il prestito di LLorente. I partenopei sono pronti a mettere sul piatto due milioni di euro per il prestito più 18 milioni di euro per il riscatto del giocatore.

Accordo non trovato, con la Roma che spera ancora, soprattutto perché la volontà del giocatore era quella di tornare a vestire proprio la maglia giallorossa.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!