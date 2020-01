Calciomercato Roma, si accelera per un rinforzo in mediana

Calciomercato Roma che è diventato più complicato dopo l’infortunio occorso nella serata di ieri a Amadou Diawara. Il centrocampista ha dovuto abbandonare anzitempo la sfida di Coppa Italia contro la Juventus a causa di un problema al ginocchio.

Gli esami effettuati in data odierna non sembrano aver dato buoni responsi. A quanto pare l’infortunio è al menisco già operato e per Diawara si teme uno stop di un paio di mesi circa. Anche per questo motivo la Roma adesso dovrà cercare una nuova pedina in mediana. Rinforzo che era stato già messo comunque in preventivo.

Calciomercato Roma: Villar resta l’obiettivo

Gonzalo Villar è il nome che da tempo circola come rinforzo giallorosso a gennaio. Un mediano da prendere in prospettiva, che sta facendo bene in Spagna con la maglia dell’Elche. Il giocatore, nel giro anche dell’under 21 iberica, potrebbe essere la pedina giusta anche se ovviamente andrebbe considerato un periodo di ambientamento in una squadra e in un campionato nuovo.

La Roma adesso dovrà accelerare e pare pronta a mettere sul piatto una somma di circa 5 milioni di euro per averlo.

