Diawara infortunio, si teme lesione del menisco per il mediano della Roma. Un’altra stagione condizionata dagli infortuni per i giallorossi.

Piove sul bagnato in casa Roma dove ieri sera durante la partita contro la Juventus il centrocampista Amadou Diawara è stato costretto ad uscire nel secondo tempo per un infortunio al ginocchio. Fonseca sa benissimo l’importanza dell’ex Napoli nello scacchiere tattico della Roma e per questo motivo ha sperato che l’infortunio non fosse grave, contando sulla sua presenza in campo già nel derby di domenica pomeriggio.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Kalinic bocciato: c’è un’occasione per sostituirlo

Diawara, si teme lungo stop

Purtroppo non sarà così. In attesa di un comunicato ufficiale da parte del club, dopo gli esami effettuati questa mattina a Villa Stuart si parla di una possibile lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Aveva già subito un intervento al menisco interno della stessa gamba.

Se confermata questa diagnosi comporterebbe un intervento chirurgico e un’assenza del centrocampista di almeno due mesi. Un vero peccato perché Diawara dopo qualche incertezza iniziale da quando era rientrato dal primo infortunio era diventato imprescindibile per Fonseca e sempre uno dei migliori in campo.

A questo punto contro la Lazio è altamente probabile l’impiego di Veretout e Cristante in mezzo al campo. E la Roma dovrà comunque correre ai ripari: serve un altro centrocampista.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!