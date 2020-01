Calciomercato Roma, Kalinic bocciato: Petrachi pensa all’alternativa. Se Llorente va all’Inter, c’è l’occasione Giroud del Chelsea.

La partita di ieri persa contro la Juventus era l’ultima occasione per Kalinic di convincere Petrachi e Fonseca. Il croato l’ha sfruttata malissimo ed è stato bacchettato pubblicamente dall’allenatore. Fonseca non lo ha rimproverato per il gol sbagliato a porta vuota centrando il palo, che ha fatto infuriare i tifosi giallorossi. Lo ha richiamato per il mancato lavoro in fase di pressing. E se un attaccante non aiuta in fase di non possesso palla e non è lucido alla prima occasione buona, allora c’è qualcosa che non va.

Calciomercato Roma, occasione Giroud

Se la Roma vuole davvero tornare in Champions League e provare ad andare fino in fondo in Europa League, è indispensabile trovare una valida alternativa a Dzeko. Kalinic non lo è. Petrachi aspetterà gli ultimi giorni di calciomercato per valutare eventuali occasioni da prendere al volo. Una di queste potrebbe essere Giroud del Chelsea. L’Inter secondo Sky Sport sembra pronta a chiudere la cessione di Politano al Napoli, operazione in cui Llorente – già allenato da Conte ai tempi della Juventus – dovrebbe andare a Milano. Se l’operazione verrà conclusa, Giroud si ritroverà sedotto e abbandonato dai nerazzurri.

E se nessun altro club farà un tentativo con l’attaccante francese in uscita dal Chelsea, la Roma potrebbe farci anche un pensierino. Un’operazione da fare eventualmente in prestito con diritto di riscatto, con un piccolo sforzo da fare per l’ingaggio. L’accordo con l’Inter era sulla base di 4 milioni di euro più bonus, la Roma potrebbe chiedere uno sconto puntando sulla voglia di cambiare aria del francese.

