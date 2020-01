Verso Roma-Lazio: uomini contati per Fonseca

Roma-Lazio è già all’orizzonte. Il derby di serie A si giocherà domenica pomeriggio alle ore 18 e per i giallorossi si preannuncia un compito in salita.

La Lazio infatti sta vivendo una stagione magica, con il sogno scudetto possibile e un entusiasmo che nemmeno l’eliminazione in Coppa Italia ha spento. Del resto Immobile e compagni giocano bene, segnano tanto e riescono spesso a imporre il loro gioco. La Roma si presenta a questo appuntamento nel suo peggior periodo. Fonseca è alle prese con una lunga lista di giocatori infortunati e ha praticamente gli uomini contati.

L’infortunio occorso a Diawara è solamente l’ultima tegola per l’allenatore portoghese, che a questo punto non ha molte alternative riguardo la probabile formazione da mandare in campo contro i biancocelesti.

La probabile formazione in Roma-Lazio

A meno che Fonseca non opterà per nuove soluzioni tattiche, difficile da attuare visto il poco tempo per poterci lavorare sul campo, l’undici che giocherà contro la Lazio è praticamente fatto. L’unico dubbio potrebbe riguardare la fascia destra, con Spinazzola che pare essere più in forma di Florenzi e dunque dovrebbe giocare titolare.

In mediana scelta obbligata, con Cristante che sarà chiamato a far coppia con Veretout. E scelte fatte anche in avanti. Con Perotti non al meglio, Kluivert e Under saranno ancora una volta i titolari insieme a Pellegrini nel terzetto che agirà alle spalle di Dzeko. Sembra complicato un recupero a questo punto di Mkhitaryan, che come Pastore dovrebbe rientrare a febbraio.

