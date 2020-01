Calciomercato Roma, Politano ha detto sì al Napoli

Il calciomercato Roma spunta via un nome dei possibili obiettivi. L’attaccante esterno Politano infatti sta per accasarsi al Napoli.

Matteo Politano era uno degli obiettivi della Roma per rinforzare la rosa in questo mese di gennaio, ma alla fine l’attaccante esterno vestirà un’altra casacca. Appena qualche giorno fa il giocatore sembrava essere ad un passo dal vestire la maglia giallorossa, ma lo scambio con l’Inter che prevedeva il passaggio di Spinazzola in nerazzurro non è andato a buon fine.

Nonostante questo la Roma sperava di poter prendere ancora il giocatore dell’Inter in prestito, valutandone poi semmai l’acquisto in futuro. Ma un’altra prendeendente si è fatta avanti e ha ottenuto il sì del giocatore. Sarà infatti il Napoli di Rino Gattuso la prossima squadra di Politano in Serie A. L’esterno offensivo, che ormai nell’Inter era fuori dalle gerarchie di Antonio Conte, dovrebbe finire ai partenopei in prestito e sicuramente troverà spazio nella formazione napoletana che crede fortemente in lui. Trovato anche un accordo per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore.

Calciomercato Roma: Januzaj in pole

Dopo aver praticamente detto addio a Politano la Roma dovrà per forza di cose tornare sul mercato per trovare il suo esterno offensivo. Che difficilmente sarà Suso, nonostante lo spagnolo voglia lasciare il Milan. Sulle sue tracce c’è il Siviglia. Il nome più caldo al momento allora è quello di Januzaj. Il giocatore belga è in cerca di una nuova avventura dopo l’esperienza alla Real Sociedad e non ha costi inaccessibili.

