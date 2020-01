Roma-Lazio, le probabili formazioni: novità in difesa tra i giallorossi

Roma-Lazio è la grande sfida del weekend in serie A e si giocherà domenica 26 gennaio con fischio d’inizio alle ore 18. Come ogni derby sfugge a tutti i pronostici, anche se questa volta i biancocelesti sembrano essere avvantaggiati sui giallorossi di Fonseca, alle prese con molte defezioni.

La Lazio insegue il sogno scudetto dopo la bellezza di undici vittorie consecutive, una striscia record che comunque conferma l’ottimo lavoro fatto da Simone Inzaghi, che può contare su un Immobile in stato di grazia. La Roma invece deve difendere il quarto posto e spera di raccogliere un risultato positivo, anche se non vive un grande momento.

Entrambe le squadre capitoline sono state eliminate dalla Coppa Italia in settimana e hanno speso energie importanti. I biancocelesti hanno perso un match davvero divertente contro il Napoli, sciupando tante palle gol. La Roma invece dopo un buon inizio è stata travolta dalla Juventus e agli uomini di Fonseca non è bastato un secondo tempo positivo per rimettersi in corsa.

Nella Lazio andranno in campo tutti i migliori. Al fianco di Immobile ci sarà Correa, recuperato l’assist man Luis Alberto in mediana. Novità attese invece nella Roma, con Santon che potrebbe giocare titolare come difensore a destra. Kluivert fuori, in attacco giocherà uno tra Florenzi e Spinazzola.

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

