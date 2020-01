Calciomercato Roma, cosa ha detto Fonseca in conferenza stampa

Il Calciomercato Roma è argomento di grande discussione anche alla vigilia di un match importante come Roma-Lazio. Ecco cosa ha detto a riguardo Paulo Fonseca.

L’allenatore giallorosso ha risposto alle tante domande dei giornalisti volte a conoscere magari qualcosa in più rispetto alle intenzioni del club in questi ultimi giorni di mercato.

E’ sfumato Politano, che ormai andrà al Napoli, ma Fonseca guarda avanti con la massima fiducia: «Non sono deluso, quando abbiamo pensato a un giocatore per sostituire Zaniolo dopo l’infortunio abbiamo pensato a 3 o 4 soluzioni. – ha detto l’allenatore della Roma. Abbiamo avuto la possibilità di fare uno scambio con l’Inter, ma non è andato in porto. Ci sono altre soluzioni, nei prossimi giorni ci sarà un rinforzo in quel ruolo».

LEGGI ANCHE –>> Roma-Lazio, la conferenza stampa di Fonseca

A chi gli ha chiesto dell’interesse giallorosso per Carlos Perez Fonseca ha risposto: «Con l’area mercato cerchiamo le migliori soluzioni per la Roma in questo momento. Con Petrachi e Fienga lavoriamo insieme e sono sicuro che a fine mercato avremo i giocatori che ci servono».

Impossibile chiedergli qualcosa in più sul profilo del giocatore che il club sta cercando. «Abbiamo fatto una lista con un brevilineo, un giocatore di media statura e uno alto. – dice Fonseca – Mi interessa che attacchi la profondità, sia veloce e sappia venire all’interno del campo. Per il centrocampo, invece, aspettiamo». Sarà importante infatti capire nei prossimi giorni le condizioni di Amadou Diawara e capire quando il centrocampista ex Napoli tornerà a disposizione.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!