Roma-Lazio, i convocati giallorossi: due importanti rientri

Pubblicato l’elenco dei convocati giallorossi per Roma-Lazio, big match di domenica 16 gennaio con fischio d’inizio alle ore 18.

Una partita che la Roma proverà a vincere per avvicinarsi ai rivali biancocelesti e per confermarsi sempre più in zona Champions League. Fonseca ha dato qualche indicazione a riguardo dei giocatori recuperati per questa importante sfida, anche se non ha dato indicazione sulla formazione.

I convocati giallorossi

Come annunciato dunque sono tornati a disposizione sia Perotti che Pastore. Entrambi i giocatori argentini dovrebbero andare in panchina in questa sfida, pronti semmai a subentrare a match in corso. Le scelte di formazione sembrano fatte, non è da escludere l’utilizzo di Santon in difesa con lo spostamento di Florenzi in avanti. Molto dipenderà dalle condizioni di Kluivert.

