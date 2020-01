Calciomercato Roma, il Manchester United ora spara alto per Smalling. La richiesta è salita a 30 milioni di euro, trattativa in salita.

Brutte notizie per la Roma in vista del prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese “The Sun” il Manchester United per la cessione a titolo definitivo di Smalling, attualmente in prestito secco alla Roma, non è disposto a trattare. I Red Devils chiedono infatti circa 25 milioni di sterline (quasi 30 milioni di euro) per il cartellino dell’esperto difensore che in giallorosso è rinato dopo qualche stagione negativa. Il direttore sportivo della Roma Petrachi avrebbe avanzato una proposta da 15 milioni più quattro di bonus, che però è stata al momento respinta.

Calciomercato Roma, trattativa in salita per Smalling

La Roma deve fare i conti con il Manchester United, però ha dalla sua parte la volontà del calciatore. Smalling sarebbe infatti disposto a ridursi lo stipendio che guadagnerebbe a Old Trafford – circa 130 mila sterline a settimana – per fare trovare la giusta intesa tra i due club. La Roma vuole cercare di chiudere il prima possibile per evitare possibili inserimenti di altre squadre in estate che potrebbero fare cambiare idea allo stesso calciatore. Smalling intanto stasera giocherà il suo primo derby, visto che all’andata era appena arrivato in Italia e reduce da un infortunio andò soltanto in panchina.

