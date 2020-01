Calciomercato Roma, Nzonzi potrebbe rientrare alla base. Vista l’emergenza a centrocampo non è da escludere un suo ritorno dal Galatasaray.

Ancora non è chiaro per quanto tempo mancherà dai campi il centrocampista Diawara, infortunatosi nella partita di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbe esserci una strada diversa rispetto a quella dell’intervento chirurgico. Non ci sono però purtroppo dubbi sul fatto che l’ex giocatore di Bologna e Napoli abbia riportato la rottura del menisco esterno che ha tempi più alti rispetto a quello interno. E così Petrachi, visto che sono preventivati almeno due mesi di stop, deve valutare tutte le soluzioni possibili.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, retroscena Ibanez: il Bayer Leverkusen ha provato il sorpasso in extremis

Calciomercato Roma, può tornare Nzonzi

Un rinforzo per il centrocampo era già pronto alla chiusura, quello di Villar dell’Elche. Per arrivare alla quota di quattro centrocampisti richiesti da Fonseca c’è però da trovare un sostituto di Diawara, che la Roma potrebbe ritrovarsi in un certo senso già in casa. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” infatti, c’è la tentazione di riportare alla base Steven Nzonzi, dopo la rottura col Galatasaray. Il francese piace anche al Rennes, al West Ham e all’Aston Villa ma a questo punto vista la sua intenzione di lasciare la Turchia, invece che darlo per altri sei mesi in prestito la società giallorossa potrebbe decidere di tenerlo per ovviare all’emergenza.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, anche il Rennes su Steven Nzonzi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!