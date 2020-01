CALCIOMERCATO ROMA NZONZI RENNES – Non è stata sicuramente una stagione facile per Steven Nzonzi, il quale dopo il prestito al Galatasaray vede il suo ritorno a Roma. Nonostante l’infortunio di Amadou Diawara e la conseguente ricerca del suo sostituto (qui le ultime), visto che non sembra piacere molto il profilo del centrocampista campione del mondo in carica con la Francia. L’esperienza con il club turco non è stata sicuramente quella che tutti si aspettavano tantomeno lo stesso centrocampista.

Rennes su Nzonzi

Secondo quanto riportato da footmercato.net, il giocatore è entrato nelle mire di un altro club francese il Rennes. A muoversi in prima persona per richiedere informazioni sull’ex Siviglia, sarebbe stato proprio il presidente Olivier Létang. Sul giocatore ci sono anche altre squadre transalpine e anche alcune formazioni di Premier League.

