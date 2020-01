CALCIOMERCATO ROMA RETROSCENA IBANEZ BAYER – Poteva esserci un clamoroso colpo di scena nel finale, ma così non è stato. Roger Ibanez, in attesa dell’ufficialità, sarà un nuovo giocatore della Roma. Il giovane difensore centrale brasiliano nella giornata di lunedì svolgerà le visite mediche di rito a Villa Stuart.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, anche il Rennes su Steven Nzonzi

Retroscena Roma-Ibanez, il Bayer ci ha provato

Come riporta calciomercato.it, però, ieri i giallorossi hanno rischiato di perdere il giocatore classe ’98. Infatti in extremis a piazzare il colpo ci ha provato il Bayer Leverkusen, mettendo sul piatto 9 milioni di euro per comprare il calciatore dall’Atalanta a titolo definitivo. Decisiva la volontà di Ibanez di rimanere in Italia per continuare il proprio percorso di crescita.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, l’affare Politano-Napoli non è chiuso

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!