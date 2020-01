Roma-Lazio, Fonseca: «Orgoglioso dei miei ragazzi»

Paulo Fonseca può essere soddisfatto dopo Roma-Lazio. Magari non pienamente, visto il risultato, ma la sua squadra ha dominato dall’inizio alla fine e avrebbe meritato il successo.

Al gol di Dzeko ha replicato dopo pochi minuti Acerbi, complice una grave disattenzione di Pau Lopez. Un errore ingenuo da parte del portiere spagnolo che ha riequilibrato tutto. Inutili gli sforzi per trovare nuovamente la via della rete. E’ finita 1-1.

Il tecnico portoghese, intervistato da Sky Sport, però non se la prende con il suo portiere. «E’ stato un episodio infelice – ha detto – questo non toglie che Pau è un grande portiere, che ha fatto molto bene in altre partite».

«Sono triste per il risultato – continua Fonseca – ma sono orgoglioso per quello che i ragazzi hanno fatto. Abbiamo giocato una bellissima partita contro una grande squadra. Se vediamo i numeri della partita sono incredibili, abbiamo giocato con coraggio, sempre nella metà campo offensiva, creando diverse situazioni da gol. Se giochiamo così è più facile credere in questa squadra. I ragazzi avrebbero meritato un altro risultato».

Da sottolineare anche le prestazioni di Under e Kluivert. Il turco scatenato sulla fascia, ma come l’olandese bravo anche a dare una mano a livello difensivo. «Hanno lavorato molto e li voglio così. È importante per la squadra che loro difendano in questo modo, hanno fatto una bellissima partita come gli altri compagni».

Le mosse tattiche dell’allenatore hanno convinto tutti. «Abbiamo giocato con Spinazzola più alto e con Santon dietro, iniziando la costruzione a tre. La posizione di Kluivert è stata molto importante, ma con Under abbiamo creato anche spazio sulla fascia destra. – ha detto ancora l’allenatore al termine di Roma-Lazio – Hanno capito quali spazi dobbiamo cercare e trovare, abbiamo giocato sempre con la palla, nella metà campo offensiva. Non è facile creare situazioni contro la Lazio, che si abbassa molto in campo, ma noi abbiamo creato e fatto bene, abbiamo sbagliato solo al momento di fare gol».

