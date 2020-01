Voti Roma-Lazio 1-1: Pau Lopez rovina tutto

Voti Roma-Lazio Pau Lopez errore shock rovina una grande partita dei giallorossi. Acerbi risponde al vantaggio firmato da Dzeko.

Primo tempo di chiara marca giallorossa. La Roma è padrona del campo e ha un possesso palla del 70% non lasciando mai respiro alla Lazio. La pressione costante viene premiata da un gol di Dzeko, che di testa approfitta dell’uscita a vuoto di Strakosha su lancio di Cristante. La palla sbatte sul palo e poi finisce in fondo alla rete. Subito dopo la Roma sfiora il raddoppio. Contropiede veloce la palla capita sul piede di Cengiz Under. Il suo tiro viene respinto sulla linea, così come quello successivo di Dzeko.

La Roma domina e la Lazio non riesce a trovare sbocchi. Il gol del pareggio è una beffa. Su calcio d’angolo, Santon invece di tirare di testa il pallone fuori lo ha alzato al cielo. Pau Lopez invece di tirarlo fuori lo ha lasciato andare sulla linea scontrandosi con Smalling e così Acerbi lo ha mandato in gol. I giallorossi non mollano, ma sono sfortunati: Pellegrini colpisce il palo dalla distanza.

Anche la ripresa vede la Roma padrona del campo ma come al solito imprecisa in zona gol. Calvarese concede un calcio di rigore per fallo di Patric su Kluivert dopo una grande giocata di Under. Il VAR richiama l’attenzione del direttore di gara che torna clamorosamente sui suoi passi. Un rigore che poteva starci, non si capisce né il motivo per cui è stato richiamato l’arbitro né perché ha cambiato idea.

La Roma ci prova fino alla fine ma la partita si chiude con lo stesso risultato dell’andata.

Tabellino Roma-Lazio

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 3; Santon 6 (83′ Kolarov sv), Mancini 6.5, Smalling 7, Spinazzola 6.5; Veretout 6.5 (88′ Pastore sv), Cristante 6; Under 7, Pellegrini 5.5, Kluivert 6 (80′ Perotti 5); Dzeko 6.5. In panchina: Mirante, Fuzato,Bruno Peres, Fazio, Jesus, Cetin, Florenzi, Kalinic. All.: Paulo Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 3; Luiz Felipe 6 (45′ Patric 4), Acerbi 7, Radu 6; Lazzari 5, Milinkovic-Savic 5, Lucas Leiva 6, Luis Alberto 5 (71′ Parolo 6), Lulic 5; Correa 5, Immobile 5. In panchina: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Jony, Berisha, Anderson A., Anderson D., Caicedo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese 2

MARCATORI: 26′ Dzeko, 34′ Acerbi

NOTE: ammoniti Luiz Felipe, Dzeko, Luis Alberto, Lulic, Kolarov, Immobile.

