Roma-Lazio, Santon: «Avremmo meritato la vittoria»

In Roma-Lazio Santon è stato senz’altro uno dei migliori. Fonseca lo ha gettato nella mischia a destra e lui ha ripagato la fiducia con una grande prestazione.

L’utilizzo di Santon in quella zona del campo ha dato maggiore sicurezza difensiva ad una Roma che ha annullato tutte le iniziative biancocelesti sul nascere.

«Credo che la partita è stata dominata dalla Roma, avevamo preparato bene la gara. Dietro impostavamo a tre, per fare uscire un loro centrocampista in pressione e crearci lo spazio e ci siamo riusciti. – ha detto il difensore ai microfoni di Sky – C’è il rammarico di un pareggio che ci sta stretto. Meritavamo la vittoria, ma è andata così, ci prendiamo questo punto e guardiamo alla prossima partita».

LEGGI ANCHE –>> Roma-Lazio, le parole di Fonseca

Santon è stata la chiave tattica di Fonseca in questo Roma-Lazio. «Lasciando i tre dietro in marcatura preventiva abbiamo fermato le ripartenze della Lazio. Davanti abbiamo avuto tante occasioni che però andavano sfruttate meglio» ha detto l’ex giocatore dell’Inter.

Una Roma in salute che acquisterà senz’altro grande autostima dopo questa partita, nonostante il mancato successo.«Dopo una partita così, giocata bene e con l’atteggiamento giusto, la fiducia è alta» continua Santon, che sa bene quale è l’obiettivo che la sua squadra deve agguantare. «Siamo quarti e giochiamo tutte le partite per vincere, la Champions League è un obiettivo importantissimo per noi» sottolinea il difensore.

E così crescono i rammarici per la partita persa in Coppa Italia contro la Juventus. «In quella occasione penso che abbiamo sbagliato l’atteggiamento, cosa che in un derby non puoi sbagliare. Abbiamo dominato e c’è rammarico perché meritavamo la vittoria».

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!