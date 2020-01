Calciomercato Roma, intoppo per Carles Perez: c’è pure Pedro

Calciomercato Roma, intoppo per Carles Perez: Pedro l’alternativa. C’è ancora da trovare l’accordo col Barcellona per il diritto di recompra.

Tutto fatto per Carles Perez? Macché. L’attaccante esterno che dovrà sostituire Zaniolo sta diventando una maledizione. Dopo l’affare Politano saltato dopo che il calciatore dell’Inter aveva già effettuato le visite mediche, ecco che anche la trattativa per Carles Perez che sembrava ormai chiusa rischia di saltare.

Come riportato da Sky Sport, l’accordo economico con il Barcellona è stato raggiunto. Si tratta di un prestito gratuito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili. Il riscatto è fissato intorno a una cifra di 12-13 milioni di euro. Il problema che rischia di fare saltare tutto è la clausola che vorrebbe inserire il club blaugrana, un diritto di “recompra” che la Roma non vuole concedere. La soluzione potrebbe essere un diritto di prelazione da parte del Barcellona sulla futura eventuale cessione.

Calciomercato Roma, Pedro l’alternativa

La Roma continua comunque a guardarsi intorno e a cercare eventuali alternative. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, la Roma starebbe valutando il profilo di Pedro, attaccante del Chelsea, indipendentemente dall’acquisto di Carles Perez. Pedro, 32 anni, in questa stagione è stato utilizzato pochissimo dall’allenatore Lampard. Appena 312 i minuti giocati in Premier League. Ormai ai margini del progetto, potrebbe accettare l’avventura in giallorosso per giocare di più. Per la Roma è un affare da concludere eventualmente in prestito.

