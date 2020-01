CALCIOMERCATO ROMA CARLES PEREZ BARCELLONA – Se da una parte c’è chi potrebbe prendere il volo per la Spagna, dall’altra c’è chi invece viene in Italia dalla Spagna. Siamo infatti alle battute conclusive della trattativa tra i capitolini e i blaugrana per l’arrivo di Carles Perez. La trattativa si era sbloccata nel pomeriggio.

Calciomercato Roma, arriva Carles Perez

Secondo quanto riportato da ‘pagineromaniste.com‘, il giocatore ha ricevuto l’ok da parte del Barcellona per volare in Italia ed effettuare le visite mediche di rito. Lo spagnolo firmerà un contratto di 4 anni e mezzo, fino al 2024. Il giocatore partirà da Barcellona domani mattina alle 6.35, arriverà nella Capitale alle 8.30

Roma, chi è Carles Perez

Cresciuto nella cantera azulgrana, l’esterno offensivo spagnolo classe ’98 ha debuttato in prima squadra il 19 maggio 2019. In questa stagione ha realizzato 3 reti: una in campionato, una in Champions League (contro l’Inter a San Siro) e una in Segunda Division B con il Barca B.

Carles #Perez ed il suo agente hanno prenotato il volo FR 6341 da Barcellona alle 6.35. Domani mattina alle 8.30 l’arrivo all’aeroporto di Fiumicino. C’è ancora una piccola possibilità di anticipare già a stasera. Poi visite mediche e firme con l’#ASRoma @PagineRomaniste pic.twitter.com/FdyS1fG8PK — David Moresco (@DavidMoresco) January 28, 2020

