CESSIONE AS ROMA PALLOTTA FRIEDKIN FEBBAIO 2020 – Ore caldissime in casa giallorossa, non solo per quello che riguarda il calciomercato, con la notizia dell’addio di Florenzi che la fa da padrone, ma anche sul fronte societario ci sono importanti novità. La due diligence legale sui conti sta per essere chiusa senza intoppi, il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin è quasi imminente.

Cessione AS Roma a Friedkin, c’è la data

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, infatti, la data della chiusura della trattativa è prevista per domenica 16 febbraio 2020. Continua il lavoro serrato degli avvocati, che dopo aver passato al vaglio le società che compongono la galassia Roma, si è concentrato sulle società costituite ad hoc per lo stadio di Tor di Valle. Dan Friedkin sta seguendo con grande attenzione tutte le novità insieme al figlio Ryan che si appresta ad assumere un incarico operativo all’interno del club.

