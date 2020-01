De Rossi irriconoscibile in curva per Roma-Lazio

Daniele De Rossi non solo è stato una bandiera della Roma. Prima di tutto è un grande tifoso della squadra giallorossa e ha voluto vedere a tutti i costi il derby.

Per farlo però ha dovuto ricorrere ad un trucco. Ed in questo caso non è un modo di dire, ma davvero si è sottoposto ad una lunga seduta per cambiare volto e rendersi irriconoscibile agli occhi degli altri tifosi giallorossi. Quello di vedere dal vivo, e accanto ai tifosi più accaniti, il derby Roma-Lazio. La sfida che lo ha visto per anni protagonista sul campo.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, Florenzi va in prestito secco al Valencia

Ed eccolo De Rossi, con gli occhiali, il cappello grigio e i capelli lunghi. Un’altra persona. Nel suo discorso d’addio aveva detto: “Non escludo che in futuro mi troverete in un settore ospiti con la birra e il panino a tifare la Roma”. Promessa mantenuta.

Il post rivelatore di Sarah

A rivelare al mondo intero il “trucco” è stata la moglie di Daniele De Rossi, l’attrice Sarah Felberbaum. Che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale si vede in timelapse tutto il processo attraverso il quale l’ex capitano giallorosso ha cambiato volto per presenziare a Roma-Lazio.

“Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby! Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo)” ha scritto la Felberbaum.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!