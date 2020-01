Sassuolo-Roma sarà una trasferta molto insidiosa in casa Roma, con la squadra giallorossa che sta cambiando pelle in queste ore, tra arrivi e partenze di calciomercato.

E con un nuovo capitano, visto che sarà Dzeko a indossare la fascia al posto di Florenzi, ceduto in prestito al Valencia. Sono tanti i temi che Fonseca ha affrontato nella canonica conferenza stampa della vigilia. Iniziando proprio dal mercato giallorosso. «Abbiamo preso tre giocatori giovani, pensando al futuro, mentre Florenzi è andato in prestito al Valencia. Ho sempre detto che non è facile trovare giocatori in questa sessione. Si trovano o giocatori pronti subito, o di prospettiva. Ibanez, Villar e Perez sono tra i secondi. – ha detto il portoghese – Su Florenzi posso dire che abbiamo avuto una conversazione serena, diretta. Abbiamo parlato, lui voleva giocare di più ma io non potevo prometterglielo, come a nessun giocatore. E’ andato per sua volontà. Non abbiamo pensato al futuro. Ha un prestito, dopo vedremo quale sarà il suo rendimento, anche in Nazionale. E dopo vedremo».

Sassuolo-Roma, convocati i tre nuovi volti

Villar, Ibanez e Carles Perez sono già a disposizione. «I tre sono tra i convocati per la partita. Non dall’inizio, ma potranno giocare. Abbiamo parlato con loro, possiamo avere questa necessità di far giocare qualcuno di loro» dice Fonseca, che poi sottolinea la pericolosità del Sassuolo. «Mi piace molto come squadra, per il coraggio. Hanno qualità offensiva, se li lasciamo giocare diventa difficile per noi. Ma spero in una partita aperta, sono due squadre che vogliono giocare e attaccare, è una partita molto difficile».

C’è chi sottolinea la difficoltà della Roma a far gol nonostante le tante occasioni create. Non c’è Zaniolo, ma le frecce nell’arco del tecnico sono tante «Speriamo che tutti possano trovare la via del gol. La squadra è sempre in tensione. La capacità di decidere all’ultimo momento è da giocatore più esperto. Abbiamo Under, Kluivert, giocatori giovani, che possono migliorare questa capacità di decisione. Per me la squadra crea, ha molte occasioni per fare gol. Io credo che possiamo e dobbiamo sempre migliorare con il lavoro».

Non ci sono indicazioni sulla formazione, ma Fonseca vuole dire la sua sulla questione terzini, specie dopo la cessione di Florenzi. «Mi sento sicuro con chi ho a disposizione. – dice il portoghese – Peres sta migliorando tutti i giorni, è un giocatore forte fisicamente. Cetin non è un terzino ma può agire in quel ruolo. Abbiamo la possibilità di far giocare anche Spinazzola a destra. Non gli piace, ma può farlo».

