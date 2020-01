Sassuolo-Roma, i convocati: ecco le novità di Fonseca

Si avvicina il momento di Sassuolo-Roma, prossimo impegno di campionato dei giallorossi in serie A. La partita si giocherà sabato 1 febbraio con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Una trasferta da prendere con le pinze per la formazione di Fonseca, che conosce bene il valore di un Sassuolo che gioca spesso bene e che in fondo, come i giallorossi, ha dei problemi di finalizzazione. I neroverdi di De Zerbi sono un osso duro da superare, anche se è vero che se i giallorossi giocheranno come hanno fatto nel derby difficilmente gli sfuggiranno i tre punti.

Questi ultimi giorni sono stati molto tormentati in casa Roma riguardo il calciomercato. Sono arrivati tre volti nuovi, vero, ma ci sono state anche delle partenze tra cui quella di capitan Florenzi.

I convocati per Sassuolo-Roma

Nel pomeriggio di oggi sono stati diramati i convocati per il match valido per la ventiduesima giornata di serie A.

📋 Ecco i nostri convocati per #SassuoloRoma ⚡️ Presenti i tre nuovi arrivi Ibanez, Villar e Carles Perez 💪#ASRoma pic.twitter.com/ai7g3k5inQ — AS Roma (@OfficialASRoma) January 31, 2020

E ci sono novità riguardo l’elenco, ci sono infatti tutti e tre i volti nuovi che la Roma ha ingaggiato in questa sessione di calciomercato invernale. Come ha spiegato Fonseca in conferenza stampa, Ibanez, Villar e Carles Perez andranno in panchina e non è da escludere che qualcuno di loro possa giocare uno spezzone a match in corso.

