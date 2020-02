Lista Uefa Roma, Cetin e Perez dovrebbero entrare nella competizione europea al posto di Juan Jesus e Zaniolo.

ROMA – Saranno giorni di riflessione per Paulo Fonseca per cercare di comporre la lista Uefa della Roma. I fari puntati sono sui nuovi con Carles Perez che sembra essere destinato ad entrare nella competizione europea al posto di Zaniolo. Nessun dubbio, invece, in difesa dove Juan Jesus sembra essere destinato a lasciare il posto a Cetin. Il turco in questo periodo ha convinto il tecnico portoghese e per questo sarà inserito. Fuori, invece, sia Ibanez e Villar.

Il dubbio Zappacosta, Florenzi non sarà sostituito

Secondo quanto riportato da Il Tempo, l’unica sorpresa potrebbe essere il passo indietro di Zappacosta per il problema fisico che lo costringe a restare fuori ormai da diverso tempo. Al suo posto potrebbe rientrare proprio Ibanez. Non sarà sostituto Florenzi in quanto giocatore cresciuto nel vivaio giallorosso.

