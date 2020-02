Sassuolo-Roma: giallo e poi rosso per Pellegrini, sarà squalificato

Bruttissimo primo tempo giallorosso in Sassuolo-Roma. I neroverdi hanno dominato la prima frazione di gioco e sono meritatamente in vantaggio per 3-0.

Le brutte notizie però non finiscono qui per Fonseca. Nel finale del primo tempo infatti Lorenzo Pellegrini ha rimediato un cartellino giallo per un fallo a centrocampo su Obiang. Il numero 7 giallorosso era diffidato, quindi sarà sicuramente fermato dal giudice sportivo.

Ad ogni modo poi Pellegrini è stato nuovamente ammonito nella ripresa, sempre per un fallo a centrocampo, rimediando dunque un rosso.

Pellegrini dunque salterà la prossima partita della squadra giallorossa. La Roma nella ventitreesima giornata di serie A sarà impegnata all’Olimpico venerdì 7 febbraio con fischio d’inizio alle 20.45.

