Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca

Sassuolo-Roma è la sfida di questa sera in serie A, valida per la ventiduesima giornata di campionato. Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali del match.

Quella in programma al Mapei Stadium sarà un impegno molto complicato per i giallorossi, molto più di quello che si possa pensare. Il Sassuolo è infatti una squadra che gioca molto bene, rapida in avanti e con buona qualità. Se la Roma vorrà riuscire ad ottenere i tre punti dovrà senz’altro giocare come ha fatto nel derby, con grande intensità e concentrazione.

Nella formazione iniziale dei giallorossi ci sono delle novità. Fonseca ha infatti confermato i due laterali che hanno iniziato il derby, ovvero Santon e Spinazzola. In panchina finisce Kolarov. Tutto come previsto invece nel reparto offensivo, con Kluivert titolare ancora una volta, Perotti finisce in panca.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

