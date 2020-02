Sassuolo-Roma, Spinazzola: «Dobbiamo stare attenti al nostro avversario»

Leonardo Spinazzola sarà ancora titolare in Sassuolo-Roma. Massima la fiducia di Paulo Fonseca nell’esterno sinistro, preferito ad un veterano come Kolarov per questa trasferta in terra emiliana.

Il giocatore che in questo calciomercato era ad un passo dal passaggio all’Inter, è stato intervistato a pochi minuti dal fischio d’inizio da Roma Tv.

LEGGI ANCHE –>> Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali

«Vorremmo sempre giocare come nel derby, cercheremo di continuare su quella linea. Il Sassuolo è una grande squadra, gioca un grande calcio con grandi individualità per cui dobbiamo stare attenti» dice il terzino sinistro della Roma, che sottolinea ancora le qualità dell’avversario.

«Ha giocatori di qualità e se non pressi bene e non sei attento ti mettono in mezzo e rischi di correre a vuoto» ha detto ancora il giocatore. Che ci tiene anche a sottolineare come la Roma abbia fatto cilecca davvero poche volte in questa stagione.

«L’atteggiamento l’avremo sbagliato uno o due volte da inizio anno. In allenamento siamo sereni, in partita sappiamo sempre cosa fare. – conclude – Ora dobbiamo continuare così cercando il gol e la vittoria».

