Tutto come previsto. Lorenzo Pellegrini è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato contro il Sassuolo nell’ultima giornata.

La partita disputata in terra emiliana non è stata particolarmente fortunata per il numero sette giallorosso, che sta vivendo un fase di flessione. Fonseca gli ha consegnato le chiavi della trequarti e il centrocampista romano ha risposto quasi sempre positivamente.

LEGGI ANCHE –>> Roma-Bologna, scocca l’ora di Bruno Peres?

Contro il Sassuolo però la sua prestazione non è stata all’altezza. Tanto da rimediare anche due cartellini gialli per evitabili falli a centrocampo che non gli hanno consentito di terminare la partita. Il giudice sportivo ad ogni modo lo ha sanzionato per una sola giornata di campionato, quindi Pellegrini salterà Roma-Bologna di venerdì sera.

Difficile dire ad oggi chi ne prenderà il posto nell’undici titolare. Mkhitaryan è appena tornato in gruppo dopo l’infortunio e Fonseca non lo rischierà. Non è da escludere che il tecnico portoghese possa schierare Perotti come trequartista o spostare Under al centro e schierare Carles Perez a destra.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!