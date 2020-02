Amadou Diawara si è infortunato proprio in uno dei suoi momenti migliori nell’esperienza con la Roma. Il centrocampista ha rimediato la rottura del menisco esterno nel match contro la Juventus, ma ancora non sa se operarsi o meno.

Il giocatore infatti proseguirà per un’altra decina di giorni con una terapia conservativa, lavoro che già sta svolgendo in questi giorni presso il “Bernardini”. Non si può però escludere del tutto l’operazione, ipotesi peggiore perché terrebbe lontano dal campo il mediano per molto tempo.

Non appena sarà conclusa questa ennesima fase di terapia conservativa il giocatore avrà un nuovo consulto con il medico, il prof. Cerulli, per valutare il da farsi. L’augurio che Fonseca e lo staff giallorosso si fanno è che il giocatore possa evitare l’operazione e tornare in campo nel giro di un mese.

D’altronde in mezzo al campo, nonostante l’acquisto di Villar a gennaio, la coperta rimane corta. Con Pellegrini utilizzato come trequartista ci sono a disposizione, oltre allo spagnolo, solo Veretout e Cristante.

