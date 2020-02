Calciomercato Roma, Friedkin pensa a Mertens come primo regalo

Calciomercato Roma, Dries Mertens potrebbe essere il primo rinforzo della nuova dirigenza. Friedkin pensa al belga.

ROMA – Fari puntati su Dries Mertens. La nuova società giallorossa, come riportato da Leggo, potrebbe puntare sul belga per cercare di rinforzare la rosa di Paulo Fonseca. Il giocatore è in scadenza con il Napoli e per questo nelle prossime settimane ci dovrebbe essere l’affondo definitivo.

Nel mirino anche il riscatto di Smalling e alcuni giocatori esperti come per esempio Lingard e Matic. Nomi importanti per puntare a vincere un trofeo dopo diversi anni.

LEGGI ANCHE —> LA LISTA UEFA DELLA ROMA

Rivoluzione Roma

Non solo giocatori, anche la dirigenza è destinata a cambiare con l’arrivo di Friedkin. Baldini dovrebbe salutare con Fienga e Petrachi che potrebbero restare per un anno e poi il futuro sarà scritto nei primi mesi del 2021 visto che si pensa ad un ritorno sia di Totti che di De Rossi.

Le voci parlano anche di una possibile trattativa con Capello ma l’ex tecnico non ha confermato.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!