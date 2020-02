Roma-Bologna, Mihajlovic sarà in panchina

Sinisa Mihajlovic sarà regolarmente in panchina per Roma-Bologna di questa sera. Il tecnico rossoblù è stato dimesso questa mattina dall’ospedale dopo le terapie.

Una bella notizia per il mondo del calcio, che nel momento della malattia si è stretto attorno a Mihajlovic, aiutandolo nella fase più difficile della sua vita. Lui, da grande condottiero, ha lottato e sta lottando con tutte le sue forze. Sta guidando in questa stagione il Bologna verso una salvezza più che tranquilla. La formazione felsinea infatti con le ultime due vittorie si è portata a quota 30 punti in classifica e dunque è molto vicina alla salvezza.

Prima di giocare nella Lazio bisogna ricordare come Mihajlovic abbia giocato per la prima volta in serie A proprio con la maglia della Roma. Dal 1992 al 1994, con 54 presenze e un gol segnato.

