Amadou Diawara è un giocatore molto importante per la Roma. La sua assenza si è fatta notare. Da quando ai giallorossi manca la sua corsa e la sua capacità di fare schermo davanti alla difesa. Forse anche per questo si cercherà di recuperarlo al più presto

Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di operarsi al menisco e vorrebbe tornare in campo già in questa stagione. Cosa che, in caso di operazione, potrebbe diventare complicata. Lo avrebbe confermato anche ieri sera parlando con il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio.

LEGGI ANCHE —>> I voti di Roma-Bologna

Ad ogni modo Diawara dovrà confrontarsi nei prossimi giorni con il professor Cerulli, che dovrà verificare i suoi progressi dopo la terapia conservativa che il giocatore sta effettuando nelle ultime settimane. Diawara si è infortunato nel corso della partita contro la Juventus e da allora Fonseca ha perso una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!